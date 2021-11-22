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Активисты Российского движения школьников спасли более 6 тысяч бездомных животных

Общество
Активисты Российского движения школьников спасли более 6 тысяч бездомных животных
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 22 ноября. Участники Российского движения школьников (РДШ) спасли свыше 6 тыс. бездомных животных в 2021 году, сообщили в пресс-службе организации.

Согласно данным Минприроды России, на территории страны находятся более 586 тыс. бездомных собак и почти 150 тыс. бездомных кошек. В этом году оказание помощи животным стало отдельной номинацией конкурса «Добро не уходит на каникулы».

«На номинацию «Забота о животных» было подано более 180 заявок, 25 проектов стали победителями и получили финансовую поддержку на реализацию своих добровольческих инициатив. В ходе реализации проектов адресную помощь получили более 6 тыс. бездомных животных», — добавили представители РДШ в беседе с ТАСС.

25 школьных добровольческих отрядов помогали животным на протяжении всего года. Например, отряд «Добролап» из города Октябрьский Республики Башкортостан проводил акции по сбору необходимой помощи для приютов и организовал тематические мероприятия для школьников. А в городе Люберцы Московской области благодаря отряду «Добрые сердца» началось строительство площадки для выгула собак.

Волонтеры Общероссийского Народного Фронта ранее собрали более 800 килограммов корма для бездомных животных в Пензе. Питание отвезли в приюты, один из которых находится в селе Ленино Пензенского района.

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