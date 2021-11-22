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MW: российский Су-35 неожиданно удивил американских аналитиков новыми радарами

Армия
MW: российский Су-35 неожиданно удивил американских аналитиков новыми радарами
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 22 ноября. Истребитель Су-35 оснастили тремя радарами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которые позволят ему обнаруживать стелс-самолеты.

Военных аналитиков американского издания The Military Watch (MW) неожиданно удивила боевая машина. Они внимательно изучили расположение антенн дополнительных радаров российского самолета. В публикации говорится, что новое оборудование было замечено на постере Рязанского приборного завода, который рассекретил «внутренности» Су-35. На нем был изображен бортовой многофункциональный запросчик с АФАР.

«Двойные радары Н036Л-1-01 L-диапазона обеспечивают увеличенный угловой охват и идеально подходят для отслеживания скрытых целей и для радиоэлектронной борьбы», — считают авторы статьи.

MW: российский Су-35 неожиданно удивил американских аналитиков новыми радарами
wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

По словам специалистов, длинноволновые радары позволяют обнаруживать малозаметные цели. Это становится возможным благодаря технологиям снижения радиолокационной заметности, которые рассеивает излучение станций X-диапазона. Подчеркивается, что на сегодняшний день систему Н036Л-1-01 применяют в радиолокационной станции (РЛС) «Белка», которой оснащается российский истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее сообщалось, что Турция может закупить истребители Cу-35 и Су-57, если продажа американских F-16 будет заморожена американской стороной. Отмечается, что в покупке российских самолетов пятого поколения заинтересован целый ряд стран Ближнего Востока, передает RT.

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су-35 радар стелс
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