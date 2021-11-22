В ООН предрекли скорый коллапс банковской системы Афганистана

Кабул, 22 ноября. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заявила о необходимости поддержки афганского банковского сектора. Отмечается, что резкое увеличение числа людей, неспособных погасить кредиты, сокращение депозитов и дефицит ликвидности наличности могут привести к краху финансовой системы уже через несколько месяцев.
С 15 августа, когда «Талибан»1 (запрещен в РФ) взял контроль над Афганистаном, экономика республики находится в состоянии «свободного падения». Это во многом связано с отсечением иностранной помощи, на которой построена хозяйственная система. Сейчас новое руководство поддерживает ограничение на снятие депозитов для того, чтобы уменьшить их отток за рубеж.
«Финансовые и банковские платежные системы Афганистана находятся в хаосе. Эта проблема должна быть решена быстро, чтобы улучшить ограниченные производственные мощности Афганистана и предотвратить крах его банковской системы», — говорится в докладе ПРООН.
Afghanistan’s banking system could collapse if not resolved quickly, warns UN— ThePrintIndia (@ThePrintIndia) November 22, 2021
Eltaf Najafizada @EltafN reports https://t.co/GOlLnbj5WL
При этом отмечено, что нужно проработать механизмы поддержки афганского населения без того, чтобы направляемое финансирование попадало к талибам.
«Нам нужно найти способ убедиться, что, поддерживая банковский сектор, мы не поддерживаем талибов. Мы находимся в столь тяжелой ситуации, что нам нужно продумать все возможные варианты, и мы должны мыслить нестандартно. То, что было немыслимо три месяца назад, должно стать мыслимым сейчас», — заявил Абдалла аль-Дардари, глава ПРООН в Афганистане.
Банковская система Афганистана не отличалась устойчивостью и до прихода «Талибана» к власти, однако с тех пор иностранная поддержка прекратилась, а семь миллиардов долларов афганского госрезерва оказались заморожены по воле администрации США.
I personally just ran into an issue trying to get some cash into Afghanistan. My bank won't approve the transfer at all, apparently exceeded their limits.— brianbigelow (@brianbigelow) November 22, 2021
Afghanistan banking system at risk of collapse, cost could be ‘colossal:’ UN report https://t.co/uBT98fdawE
Предложения ПРООН по спасению банковской системы включают реализацию схемы страхования депозитов, меры по обеспечению достаточной ликвидности для краткосрочных и среднесрочных потребностей, а также кредитные гарантии и варианты отсрочки погашения кредитов.
«Координация с Международными финансовыми учреждениями (Всемирный банк и Международный валютный фонд — прим. ред.), обладающими обширным опытом работы с афганской финансовой системой, будет иметь решающее значение в этом процессе», — говорится в докладе ПРООН.
При сохранении наблюдаемых тенденций уже к концу 2021 года Афганистан потеряет около 40% своей депозитной базы по сравнению с августом. Банки в республике больше не выдают новые кредиты, а 57% выданных не погашаются.
«Если ситуация с просроченными кредитами сохранится, у банков может не быть шансов выжить в ближайшие шесть месяцев. И это еще оптимистичный прогноз», — сказал Аль-Дардари.
Afghanistan’s banking system in ‘disarray’: UNhttps://t.co/vZULOScyVj pic.twitter.com/7K06RqOKJ8— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 22, 2021
Афганские банки в значительной степени полагались на поставки физической валюты из США. Сейчас, по приблизительным оценкам, в стране находятся около четырех миллиардов долларов, но в обороте насчитывается лишь полмиллиона.
«Остальное спрятано под матрасом или под подушкой, потому что люди боятся», — объяснил представитель ПРООН.
До падения Кабула афганский бюджет на 80% формировался за счет коллективного Запада, преимущественно — США. Ежегодно Афганистан импортировал продовольствие на сумму в семь миллиардов долларов, однако сейчас это невозможно. В стране прогрессирует голод.
The abrupt withdrawal of most foreign development support for #Afghanistan after the Taliban takeover has sent the country's economy into freefall.— Birgit Schwarz (@BirgitMSchwarz) November 22, 2021
The banking system, the UN warned today, is on the verge of collapse. The social impact "would be colossal."https://t.co/CluXs3oLVj pic.twitter.com/CKGXD5lpeJ
Республика не способна не только покрывать собственные потребности, но и расплачиваться с долгами: с августа продолжает расти афганский долг за поставки электроэнергии из Средней Азии и Ирана. Ежемесячно долг увеличивается на 25 миллионов долларов, и в настоящее время находится на отметке порядка 80 миллионов долларов.
1 Организация запрещена на территории РФ.