В ООН предрекли скорый коллапс банковской системы Афганистана

Кабул, 22 ноября. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) заявила о необходимости поддержки афганского банковского сектора. Отмечается, что резкое увеличение числа людей, неспособных погасить кредиты, сокращение депозитов и дефицит ликвидности наличности могут привести к краху финансовой системы уже через несколько месяцев.

С 15 августа, когда «Талибан»1 (запрещен в РФ) взял контроль над Афганистаном, экономика республики находится в состоянии «свободного падения». Это во многом связано с отсечением иностранной помощи, на которой построена хозяйственная система. Сейчас новое руководство поддерживает ограничение на снятие депозитов для того, чтобы уменьшить их отток за рубеж.

«Финансовые и банковские платежные системы Афганистана находятся в хаосе. Эта проблема должна быть решена быстро, чтобы улучшить ограниченные производственные мощности Афганистана и предотвратить крах его банковской системы», — говорится в докладе ПРООН.

Afghanistan’s banking system could collapse if not resolved quickly, warns UN



Eltaf Najafizada @EltafN reports https://t.co/GOlLnbj5WL — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) November 22, 2021

При этом отмечено, что нужно проработать механизмы поддержки афганского населения без того, чтобы направляемое финансирование попадало к талибам.

«Нам нужно найти способ убедиться, что, поддерживая банковский сектор, мы не поддерживаем талибов. Мы находимся в столь тяжелой ситуации, что нам нужно продумать все возможные варианты, и мы должны мыслить нестандартно. То, что было немыслимо три месяца назад, должно стать мыслимым сейчас», — заявил Абдалла аль-Дардари, глава ПРООН в Афганистане.

Банковская система Афганистана не отличалась устойчивостью и до прихода «Талибана» к власти, однако с тех пор иностранная поддержка прекратилась, а семь миллиардов долларов афганского госрезерва оказались заморожены по воле администрации США.

I personally just ran into an issue trying to get some cash into Afghanistan. My bank won't approve the transfer at all, apparently exceeded their limits.



Afghanistan banking system at risk of collapse, cost could be ‘colossal:’ UN report https://t.co/uBT98fdawE — brianbigelow (@brianbigelow) November 22, 2021

Предложения ПРООН по спасению банковской системы включают реализацию схемы страхования депозитов, меры по обеспечению достаточной ликвидности для краткосрочных и среднесрочных потребностей, а также кредитные гарантии и варианты отсрочки погашения кредитов.

«Координация с Международными финансовыми учреждениями (Всемирный банк и Международный валютный фонд — прим. ред.), обладающими обширным опытом работы с афганской финансовой системой, будет иметь решающее значение в этом процессе», — говорится в докладе ПРООН.

При сохранении наблюдаемых тенденций уже к концу 2021 года Афганистан потеряет около 40% своей депозитной базы по сравнению с августом. Банки в республике больше не выдают новые кредиты, а 57% выданных не погашаются.

«Если ситуация с просроченными кредитами сохранится, у банков может не быть шансов выжить в ближайшие шесть месяцев. И это еще оптимистичный прогноз», — сказал Аль-Дардари.

Афганские банки в значительной степени полагались на поставки физической валюты из США. Сейчас, по приблизительным оценкам, в стране находятся около четырех миллиардов долларов, но в обороте насчитывается лишь полмиллиона.

«Остальное спрятано под матрасом или под подушкой, потому что люди боятся», — объяснил представитель ПРООН.

До падения Кабула афганский бюджет на 80% формировался за счет коллективного Запада, преимущественно — США. Ежегодно Афганистан импортировал продовольствие на сумму в семь миллиардов долларов, однако сейчас это невозможно. В стране прогрессирует голод.

The abrupt withdrawal of most foreign development support for #Afghanistan after the Taliban takeover has sent the country's economy into freefall.

The banking system, the UN warned today, is on the verge of collapse. The social impact "would be colossal."https://t.co/CluXs3oLVj pic.twitter.com/CKGXD5lpeJ — Birgit Schwarz (@BirgitMSchwarz) November 22, 2021

Республика не способна не только покрывать собственные потребности, но и расплачиваться с долгами: с августа продолжает расти афганский долг за поставки электроэнергии из Средней Азии и Ирана. Ежемесячно долг увеличивается на 25 миллионов долларов, и в настоящее время находится на отметке порядка 80 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.