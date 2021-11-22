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Маркетолог Григорьев о запуске «VK Знакомства»: Facebook создает метавселенную, VK тоже не стоит на месте
Общество
Маркетолог Григорьев о запуске «VK Знакомства»: Facebook создает метавселенную, VK тоже не стоит на месте
Пресс-служба «ВКонтакте»  / 

Для успеха стартапа необходимо дифференцироваться и доказать потребителям уникальность предоставляемых услуг. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Как сообщили СМИ, социальная сеть «ВКонтакте» запустила свой аналог Tinder (приложения для поиска пары) — сервис «VK Знакомства».

«Отношения — очень важная часть в жизни человека. Facebook создает свою метавселенную. «ВКонтакте» тоже не стоит на месте», — сказал эксперт.

Николай Григорьев также напомнил о том, что следовать общим тенденциям рынка, безусловно, нужно, однако не следует забывать и о других игроках.

«Создатели идут в тренде, но внутри него существует серьезная конкуренция», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев поддержал запуск сервиса «VK Знакомства»
фото из личного архива Николая Григорьева /

Кроме того, он поделился парой рекомендаций, которые, на его взгляд, могли бы привлечь внимание многих пользователей.

«Знаете, как говорят в маркетинге: «Дифференцируйся или умирай». Те, кто сидит в Tinder, могут быть там уже лет десять. Для того, чтобы они ушли из привычного сервиса в другой, нужно предложить что-то новое, доказать свою уникальность. Возможно, определенный срок жизни сообщений, после которого они удаляются. Достаточно актуальная тема. Иногда люди начинают страдать из-за того, что они писали пять лет назад, а потом это всплывает. Опять же, хорошая вещь — подтвержденные аккаунты. Вариантов может быть миллион», — подытожил маркетолог.

Ранее маркетолог Бобровская оценила новую платформу «ВКонтакте» для работы с данными и рекламой. По ее мнению, сервис будет очень полезен ритейлерам и бизнесу в области предоставления услуг.

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вконтакте григорьев маркетолог
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