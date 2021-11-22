Главные новости дня: 22 ноября

ФАН собрал дайджест главных новостей за 22 ноября.

Задержанный по делу о ДТП с трупом признался в каннибализме

23-летний житель Мурино, задержанный за убийство 50-летнего маляра Аркадия Казиняна, признался в давнем желании отведать человеческого мяса. Свою мечту он исполнил — первой жертвой молодого человека стал 38-летний брокер, тело которого правоохранители обнаружили в сентябре 2020 года. Признанием парень поделился в ходе допроса, устроенного ему после попытки сбежать с места аварии на трассе А-21 «Сортавала» в Ленинградской области, где во время ДТП из багажника машины мужчины выпал обезглавленный труп.

Скончалась актриса театра и кино Нина Русланова

Актер Станислав Садальский сообщил о смерти народной артистки России Нины Руслановой. Российская и советская актриса умерла на 76-м году жизни, причины смерти Садальский не уточнил, однако напомнил, что Русланова долгое время болела.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

В Висконсине во время рождественского парада произошла трагедия

Пять участников рождественского парада в американском Висконсине погибли в результате наезда автомобиля. По сообщениям СМИ, машина на большой скорости протаранила толпу местных жителей во время праздничного шествия; несколько очевидцев утверждают, что из окон транспортного средства велась стрельба. В настоящий момент полицейские занимаются поисками злоумышленников, которые пока остаются неизвестными.

В Махачкале произошел взрыв газа на частной территории

В частном доме в Махачкале прогремел мощный взрыв газа. По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. На территории сейчас работают сотрудники экстренных служб, о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.

Сергей Лавров указал на возможные провокации в Донбассе со стороны Киева

Руководитель МИД России Сергей Лавров не исключает, что Киев пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе. Таким мнением глава ведомства поделился, комментируя сообщение о том, что украинские военные впервые применили полученные от США противотанковые ракетные комплексы Javelin в зоне военного конфликта на юго-востоке страны. Политик отметил, что сейчас мы наблюдаем «чрезмерно воспаленный и опасный» поток сознания со стороны военного руководства соседней страны.

Причиной затопления «Курска» могло быть столкновение с субмариной НАТО

Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов заявил, что «Курск» пошел ко дну после столкновения с субмариной НАТО. Атомная подводная лодка «Курск» затонула вместе с находящимися на борту членами экипажа 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса; по мнению адмирала Попова, это произошло из-за аварии с субмариной Североатлантического альянса.

Федеральное агентство новостей /

Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Врачи отключили пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние певицы остается тяжелым: врачи диагностировали у нее ожог дыхательных путей второй степени, у артистки держится температура тела около 38,5 градуса. Пока что врачи не могут сказать, когда переведут звезду в обычную палату, однако Хлебникова находится в сознании и осознает все происходящее.

Госдума рассмотрит проект о запрете фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений

В Государственной думе планируют рассмотреть законопроект о запрете фильмов со сценами гомосексуальных отношений. Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. По его мнению, россияне вправе просить государственный регулятор не допускать подобные фильмы к трансляции в открытом доступе. Сам парламентарий смотреть такое кино не желает.

В Госдуму внесли законопроект о запрете указания национальности преступников в СМИ

Парламент Чеченской Республики предложил запретить упоминание национальности преступников в СМИ. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов инициативы, подобная мера не только защитит чувства верующих людей, но и поможет сохранить межнациональное и межконфессиональное согласие на территории государства.