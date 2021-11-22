Вице-премьер Украины Верещук заявила о невозможности возобновления подачи воды в Крым

Киев, 22 ноября. Новый вице-премьер Украины Ирина Верещук исключила возможность сценария возобновления подачи пресной воды на территорию Крымского полуострова.

По ее словам, сделать такой шаг не представляется возможным. Это строго запрещено украинской законодательной базой.

«Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать», — резюмировала она.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что специалистам удалось обнаружить под Азовским морем запасы питьевой воды. Окончательный анализ будет представлен только в будущем году, сообщила Национальная служба новостей.

Вместе с тем политик отметил, что на текущий момент Крым полностью обеспечен водой. Запасов хватит на ближайшие два года.