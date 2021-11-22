Несостоявшиеся самарские туристы добиваются компенсаций от операторов

Самара, 22 ноября. Из-за сорвавшихся по причине обострения эпидситуации турпоездок самарские путешественники рискуют потерять потраченные деньги.

Уже сейчас суды Самары перегружены исками в адрес туроператоров, турагентов или авиакомпаний, которые не смогли оказать услуги гражданам, хотя они были оплачены. При этом 31 декабря истекает срок, в течение которого несостоявшиеся туристы должны получить законные компенсации. Между тем турбизнес в стране оказался в критической ситуации. В зоне риска в связи с возможным банкротством находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, сообщает «Обозрение».

Отмечается, что при средней стоимости тура в размере 75 тысяч рублей за человека в Самарской области неудовлетворенными до сих пор остаются требования более 7 тысяч человек.

Ранее ФАН рассказал о прогнозах крымских туроператоров относительно влияния введенных местными властями жестких антикоронавирусных ограничений на перспективы туристического бизнеса в Крыму.