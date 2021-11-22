Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 17:44
17:41
Общество
Маркетолог Григорьев о запуске «VK Знакомства»: Facebook создает метавселенную, VK тоже не стоит на месте
17:37
Происшествия
Россия передала Ливану спутниковые снимки с места взрыва в Бейруте
17:37
Происшествия
Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека
17:36
Экономика
Аренда квартир в Петербурге осенью стала дороже на 10%
17:35
Происшествия
Экс-замначальника жилищного отдела мэрии Краснодара обвинили во взяточничестве
17:34
Армия
Капитан 1-го ранга Курдин назвал «ерундой» версию о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО
17:34
Общество
Актриса случайно заметила скрытую камеру в женском туалете здания ГИТИСа
17:33
Общество
В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия
17:32
Происшествия
В Ленинградской области автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожных путях
17:31
Общество
Невролог Штерн назвала бледность и усталость признаками дефицита витаминов группы B
Все новости

Несостоявшиеся самарские туристы добиваются компенсаций от операторов
Общество
Несостоявшиеся самарские туристы добиваются компенсаций от операторов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 22 ноября. Из-за сорвавшихся по причине обострения эпидситуации турпоездок самарские путешественники рискуют потерять потраченные деньги.

Уже сейчас суды Самары перегружены исками в адрес туроператоров, турагентов или авиакомпаний, которые не смогли оказать услуги гражданам, хотя они были оплачены. При этом 31 декабря истекает срок, в течение которого несостоявшиеся туристы должны получить законные компенсации. Между тем турбизнес в стране оказался в критической ситуации. В зоне риска в связи с возможным банкротством находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре, сообщает «Обозрение».

Отмечается, что при средней стоимости тура в размере 75 тысяч рублей за человека в Самарской области неудовлетворенными до сих пор остаются требования более 7 тысяч человек.

Ранее ФАН рассказал о прогнозах крымских туроператоров относительно влияния введенных местными властями жестких антикоронавирусных ограничений на перспективы туристического бизнеса в Крыму.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Несостоявшиеся самарские туристы добиваются компенсаций от операторов
туризм компенсация коронавирус
Комментировать