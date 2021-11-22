Американский школьник получил награду за помощь собакам в приютах

Подарить новый дом братьям нашим меньшим может каждый. Школьник из Нью-Йорка сделал смыслом своей жизни помощь четвероногим. За благие намерения 11-летнего мальчика удостоили награды Американского общества по предотвращению жестокости к животным (ASPCA).

Эвен Бизнаут — активист и волонтер, который посещает собачьи приюты и помогает хвостатым социализироваться. Он рассказывает животным истории, проводит с ними время и пристраивает в новые семьи.

«Я пытаюсь читать собаке и общаться с ней, чтобы, когда к ней подойдет человек, она не боялась, не гавкала и просто чувствовала себя спокойно», — признался Эвен в одном из интервью.

За просветительскую деятельностью 11-летнего парня даже признали «Ребенком года — 2021», по мнению профессионального сообщества.

Работе Эвена не помешала даже пандемия коронавируса. Мальчик больше не смог посещать приюты, поэтому решил принести свою активность в интернет-пространство.

Школьник начал создавать анимационные короткометражки о собаках, которые ищут новый дом. В мультике он рассказывал о характере и жизни четвероногих. Таким образом ребенок нашел хозяина для девятилетнего питбуля и других псов.

Сейчас Эвен Бизнаут продолжает активно вести свои социальные сети, где говорит о судьбе оставленных животных. Под его постами собираются десятки комментариев с благодарностями и поддержкой.