Российское правительство в два раза снизило НДС при продаже пресноводной живой форели

Москва, 22 ноября. Форель внесена в список товаров, облагаемых по сниженной ставке НДС. Изменения вступят в силу с января следующего года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Ручьевая, озерная и радужная живая форель пополнили список товаров со сниженным НДС. Такие стандарты уже более 15 лет действуют для форели, обитающей в морской воде. Кабмин рассчитывал таким образом поддержать форелевые хозяйства.

«С 1 января 2022 года налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже пресноводной живой форели будет снижен с 20% до 10%. Необходимые для этого изменения внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены постановлением правительства», — сказано в сообщении.

Производство форели за первое полугодие выросло на 6,5%, сообщили ранее в Росрыболовстве. Ведомство также отчиталось о повышении вылова горбуши и комплексном развитии отрасти.

Между тем губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев признал нехватку рыбы. Всему виной плохой ход во время лососевой путины. Коронные малочисленные народы Севера не смогли заготовить нужное количество рыбы нынешней осенью, цитирует его «ФедералПресс».