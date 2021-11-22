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Нагиев не сдержал эмоций при знакомстве с невесткой-стриптизершей Наташи Королевой

Шоу-бизнес
Нагиев не сдержал эмоций при знакомстве с невесткой-стриптизершей Наташи Королевой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 22 ноября. Актер Дмитрий Нагиев впервые встретился с избранницей сына певицы Наташи Королевой, бывшей стриптизершей Мелиссой. Танцовщица произвела неизгладимое впечатление на звезду в эфире Первого канала.

Наташа Королева приняла участив в проекте «Две звезды. Отцы и дети». Компанию артистке составил сын Архип. Семья исполнила песню «Ты мне веришь или нет» — совместный хит исполнительницы с шоуменом Сергеем Глушко. За дуэтом наблюдала невеста Архипа Мелисса.

Дмитрий Нагиев впервые увидел избранницу после выступления Глушко и Королевой. Сын звезды не удержался и решил похвастаться красотой невесты, на что шоумен отреагировал с восторгом.

«Ух ты!» — не удержался от эмоций актер.

Глушко обратил внимание ведущего на украшение, сверкающее на шее избранницы. Он отметил, что Мелисса носит подвеску с его инициалами.

«Да, я собственник. Сразу все подписываю», — заявил Глушко.

Мелисса оставила карьеру в стриптизе, когда присоединилась к звездной семье Глушко и Королевой. Невестка певицы увлеклась искусством мейк-ап: она сама зарабатывает на развлечения, хотя живет в доме артистов.

Королева поделилась впечатлениями от выступления на сцене совместно с сыном. Артистка призналась, что сын пел с ней дуэтом еще до рождения, когда находился в ее животе.

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нагиев королева звезды
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