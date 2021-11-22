Депутат Гемпель назвал враньем сообщения о подготовке российского «вторжения» на Украину

Симферополь, 22 ноября. Заявления западных и украинских представителей о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину являются ложью и антироссийской пропагандой, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Позднее агентство Bloomberg в своей публикации также написало, что американская разведка якобы располагает информацией о подготовке «вторжения» Россией с трех направлений, в том числе с территории Крыма. Гемпель назвал эту информацию враньем.

«Все это очередная ложь и антироссийская пропаганда, которой особенно привыкли заниматься украинские вояки и власти, вместо того, чтобы прекратить убивать и терроризировать население Донбасса», — заявил в интервью РИА Новости депутат.

Он добавил, что подобными вбросами Киев пытается отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки провокацией в отношении России и жителей Донбасса. По его словам, новые антироссийские выпады могут произойти в Черном море.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западные СМИ занимаются нагнетанием напряженности и пытаются выставить Россию стороной, угрожающей урегулированию. Он отметил, что сообщения о «вторжении» не имеют ничего общего с действительностью.