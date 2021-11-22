Врач Онищенко оценил беседу Путина с создателем вакцины «Спутник» от COVID-19

Политик, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко высоко оценил пример, поданный россиянам президентом РФ Владимиром Путиным, который примерно через полгода после вакцинации ревакцинировался отечественным препаратом «Спутник Лайт». Об этом президент сам рассказал в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

Логунов — ученый-микробиолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии РФ. Под непосредственным руководством Логунова в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи была разработана первая российская вакцина против COVID-19 (Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V»).

«По вашей рекомендации и по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация», — отметил Путин, обращаясь к Логунову.

Президент рассказал, что после прививки чувствует себя хорошо, и выразил готовность принять участие в клинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19.

Федеральное агентство новостей /

Российский политик, эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя беседу президента с создателем «Спутника», высоко оценил положительный пример, который глава государства продемонстрировал всем россиянам. Онищенко также обратил внимание, что Путин ревакцинировался через семь месяцев после основной прививки, в соответствии с рекомендациями ученых.

«Немного неожиданно, что в данном случае мы увидели Владимира Владимировича в несколько непривычной роли, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — Президент выступал не в роли интервьюируемого, а скорее в роли интервьюера. Его собеседником был Денис Логунов — ученый, непосредственно возглавлявший группу, разработавшую нашу самую известную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Геннадий Онищенко отметил, что, к счастью, при создании «Спутника» у российских ученых были заделы: вакцины от коронавирусов начали разрабатывать раньше, но по-настоящему эти исследования пригодились после начала пандемии COVID-19.

«Что касается примера, поданного президентом, то он очень важен на фоне того, что в нашей стране остается довольно много противников вакцинации, — продолжил Онищенко. — Вакцинация, а затем ревакцинация главы государства — очень нужный сигнал всем, кто еще не осознал необходимость прививаться от этой опасной болезни. Думаю, пример Владимира Владимировича подтолкнет наши структуры, отвечающие за вакцинацию населения, к поиску нестандартных подходов в агитации за прививки. Важно не только стращать и грозить, но и просто рассказывать, показывая хорошие примеры. Мне кажется, в данном случае мы увидели отличный пример работы в этом направлении».

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в России вакцинацию «Спутником V» прошли более 50 млн человек, в мире — около 120 миллионов. В беседе с Логуновым президент отметил, что это достаточные данные для анализа эффективности российской вакцины. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ревакцинацию от COVID-19 следует проводить примерно раз в полгода.