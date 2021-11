Абхазия открывает посольство в Никарагуа

Манагуа, 22 ноября. В столице Никарагуа заработает посольство республики Абхазия. Указ об этом подписал президент республики Аслан Бжания.

Решение руководства Абхазии было принять спустя 11 лет после того, как в апреле 2010 года страны установили дипломатические отношения. В июне 2010 года министр иностранных дел Никарагуа Самуэль Сантос заявил, что все формальные процедуры для открытия посольства Абхазии в Никарагуа были пройдены.

Открытие посольства стало продолжением курса на расширение связей двух республик. Республика Никарагуа стала одним из пяти государств-членов ООН, признавших независимость Абхазии. Соответствующий декрет был принят президентом страны Даниэлем Ортегой 5 сентября 2008 года.

