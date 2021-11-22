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Абхазия открывает посольство в Никарагуа

Весь мир
Абхазия открывает посольство в Никарагуа
Global Look Press  /  Kremlin Pool / Global Look Press

Манагуа, 22 ноября. В столице Никарагуа заработает посольство республики Абхазия. Указ об этом подписал президент республики Аслан Бжания.

«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в городе Манагуа», — говорится в президентском указе.

Решение руководства Абхазии было принять спустя 11 лет после того, как в апреле 2010 года страны установили дипломатические отношения. В июне 2010 года министр иностранных дел Никарагуа Самуэль Сантос заявил, что все формальные процедуры для открытия посольства Абхазии в Никарагуа были пройдены.

Открытие посольства стало продолжением курса на расширение связей двух республик. Республика Никарагуа стала одним из пяти государств-членов ООН, признавших независимость Абхазии. Соответствующий декрет был принят президентом страны Даниэлем Ортегой 5 сентября 2008 года.

Абхазия стремиться развивать отношения с находящейся под санкциями США Сирийской Арабской Республикой, а также с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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