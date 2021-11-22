Штурм опровергла слухи об алкогольной зависимости у пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Москва, 22 ноября. Певица Наталья Штурм заявила, что заслуженная артистка России Марина Хлебникова, получившая ожоги при пожаре, не страдает от алкогольной зависимости.

Штурм опубликовала в Сети пост, посвященный Хлебниковой. Под общей фотографией с певицей исполнительница попросила поклонников молиться за пострадавшую при пожаре знаменитость. Она напомнила, что один раз это уже сработало с тяжелобольной Мариной Максимовой.

«Получилось с одной Мариной, певицей МакSим, получится и с нашей Мариной», — заявила Штурм, отметив официальный аккаунт Хлебниковой.

Пользователи Сети тут же отреагировали на пост знаменитости. В комментариях они разделились на два лагеря. Одни сочувствовали пострадавшей артистке и желали ей скорейшего выздоровления, а другие утверждали, что иного исхода и не могло быть. По их словам, алкогольная зависимость еще никогда до добра не доводила. Штурм не стала отмалчиваться и ответила на резкие заявления.

«Я сидела напротив Марины четыре часа на одном мероприятии. Она не прикоснулась, инфа сотка. Весь стол был уставлен различными марочными алконапитками. Марина выступала, танцевала, общалась. Подтверждаю, что у нее нет алкозависимости», — рассказала Штурм, опровергая слухи.

Prt Scr instagram.com / @nataliashturm

По словам исполнительницы, у ее пострадавшей коллеги просто очень тонкая душевная организация. В заключение Штурм назвала Хлебникову человеком «без кожи».

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. В результате происшествия пострадала только певица, хотя дома находились ее родители и дочь.