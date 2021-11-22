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Путин обсудил миграционный кризис с итальянским премьером Драги

Политика
Путин обсудил миграционный кризис с итальянским премьером Драги
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Рим, 22 ноября. Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Совет министров Италии, в ходе переговоров стороны коснулись ситуации на польско-белорусской границе и миграционного кризиса. Кроме того, Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине и цены на энергоресурсы.

Ранее Путин отметил, что определенные группы по переправке мигрантов в Евросоюз действуют давно, и их поисками должны заниматься правоохранительные органы. Российский лидер отметил, что организаторы всех цепочек находятся на территории ЕС.

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путин италия марио драги
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