Путин обсудил миграционный кризис с итальянским премьером Драги

Рим, 22 ноября. Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Совет министров Италии, в ходе переговоров стороны коснулись ситуации на польско-белорусской границе и миграционного кризиса. Кроме того, Путин и Драги обсудили ситуацию на Украине и цены на энергоресурсы.

Ранее Путин отметил, что определенные группы по переправке мигрантов в Евросоюз действуют давно, и их поисками должны заниматься правоохранительные органы. Российский лидер отметил, что организаторы всех цепочек находятся на территории ЕС.