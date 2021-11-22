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Полковник СБУ Стариков назвал наиболее опасную и эффективную тактику России

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 16:29
Политика
Полковник СБУ Стариков назвал наиболее опасную и эффективную тактику России
Федеральное агентство новостей

Киев, 22 ноября. Украинская власть всегда будет проигрывать России в политическом плане, пока не признает, наконец, что в корне ошибается в вопросе основной тактики Москвы.

Таким мнением с гостями студии украинского телеканала NEWSONE поделился полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, комментируя недавние заявления представителей военной верхушке страны о мифической угрозе со стороны РФ. Буквально накануне новый министр обороны Украины Резников заявил, что, по данным разведки, страну ждет вооруженное вторжение уже в конце января. За несколько дней до этого советник главы Офиса украинского президента убеждал зрителей, что масштабная атака произойдет в канун католического рождества.

Стариков жестко раскритиковал нагнетание военной истерии на высшем уровне и призвал украинскую власть посмотреть правде в глаза — наиболее эффективная и опасная для украинской политической верхушки тактика России далека от военной сферы.

Полковник СБУ Стариков назвал наиболее опасную и эффективную тактику России
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Как сказал известный стратег Карл фон Клаузевиц, война — это продолжение политики, только другими средствами. Это о чем говорит? Россия решала все задачи, которые ставила перед собой, исключительно политическими методами. Это нужно уяснить нашей власти, пока они со своей военной истерией не развалили страну. Это наиболее эффективная тактика РФ в украинском вопросе и вряд ли Москва когда-нибудь от нее откажется. Зачем, если все выходит в лучшем виде? А для нашей верхушки эта тактика отказа от войны в пользу политики — предельно вежливая и хитрая — крайне опасна, так как наша власть в большой политике остается дилетантом, поэтому ей суждено с треском проиграть. Вот реальная угроза, но только для наших чиновников», — предупредил власть имущих полковник СБУ.

Стариков добавил, что Банковой давно пора признать, что никакой войны не будет, и перестать упирать все в «российскую агрессию». Если президент и его команда хотя бы не начнут учиться играть в большую политику, страна может просто исчезнуть, причем очень скоро.

Министру обороны бывший полковник посоветовал не рассказывать сказки о вступлении НАТО, а внедрить в ВПК все 1150 стандартов Североатлантического альянса. На данный момент Украина может похвастаться 132 реформами, хотя обязалась внедрить на этот момент как минимум 220 стандартов. Стариков напомнил, что министр обороны по закону имеет право имплементировать в ВС все необходимые реформы, однако он, вместо целенаправленной работы в этом направлении, лишь разгоняет военную истерию.

Ранее политолог Михаил Чаплыга предупредил, что Великобритания готовит операцию по спешному бегству из Украины.

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украина россия нато армия политика тактика
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