Стилист Эвелина Хромченко показала юбку, которая «уродует» фигуру

Москва, 22 ноября. На шоу «Модный приговор», долгое время идущее на Первом канале, пришла 47-летняя женщина Елена. Как и другие гости телепроекта, она захотела кардинально изменить свой привычный гардероб. Привел ее на шоу супруг, который ранее обвинял ее в плохо подобранной одежде и лишних килограммах, пишет Teleprogramma.pro.

Эвелина Хромченко при помощи профессионального взгляда оценила участницу без комплекта, в котором она пришла на шоу, и поняла, что «грузность» ей добавлял именно неправильно подобранный наряд. Народный стилист очень удивилась, увидев, что в другой одежде женщина выглядит в тысячу раз стройнее.

«Эту юбку в топку! Она добавляет вам килограммы, возраст, уродует вашу фигуру! У вас отличная фигура, прекрасные пропорции, у вас все распределено очень красиво. Это юбка уродская, понимаете? Это не у вас какая-то необходимость ходить в тренажерный зал. Одна вредоносная юбка — и минус 25 лет! Как это вообще возможно?» — распалилась ведущая.

Эвелина Хромченко вот уже несколько лет старается для российских женщин. Она пытается бороться с безвкусицей и дает полезные советы миллионам российских модниц.

Народный стилист честно признается, что ее труд — это серьезная работа. Она советует всем без исключения следить за собой и делать это не от случая к случаю, а с завидной регулярностью. На своем примере Хромченко объяснила, что для того, чтобы сохранить молодое лицо и красивую фигуру, ей пришлось от многого отказаться.

В первую очередь Хромченко сумела отказаться от нездоровой еды и напитков. Она отметила, что не ест фастфуд и постоянно очищает кожу, используя только натуральную и качественную косметику. При этом к косметологу народный стилист не ходит и не советует.

До этого Хромченко удивила фанатов новым образом. Она теперь не носит очки в привычной ей роговой оправе, а сменила их на линзы. Также она отрастила волосы. Новый образ был подобран специально для съемок глянцевого журнала. Поклонники сошли от него с ума.

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