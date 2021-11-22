Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 17:43
17:41
Общество
Маркетолог Григорьев о запуске «VK Знакомства»: Facebook создает метавселенную, VK тоже не стоит на месте
17:37
Происшествия
Россия передала Ливану спутниковые снимки с места взрыва в Бейруте
17:37
Происшествия
Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека
17:36
Экономика
Аренда квартир в Петербурге осенью стала дороже на 10%
17:35
Происшествия
Экс-замначальника жилищного отдела мэрии Краснодара обвинили во взяточничестве
17:34
Армия
Капитан 1-го ранга Курдин назвал «ерундой» версию о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО
17:34
Общество
Актриса случайно заметила скрытую камеру в женском туалете здания ГИТИСа
17:33
Общество
В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия
17:32
Происшествия
В Ленинградской области автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожных путях
17:31
Общество
Невролог Штерн назвала бледность и усталость признаками дефицита витаминов группы B
Все новости

Львенка Симбу и леопарда Еву переправили из Челябинска в Танзанию
Общество
Львенка Симбу и леопарда Еву переправили из Челябинска в Танзанию
Prt Scr youtube.com  /  СЕГОДНЯ / НТВ

Челябинск, 22 ноября. Сотрудникам местного фонда «Спаси меня» удалось организовать переезд львенка и леопарда в реабилитационный центр.

Благодаря финансовой помощи со стороны Русской медной компании (РМК) львенка Симбу и леопарда Еву успешно переправили в Танзанию. Подобная операция с дикими животными стала первой в России. Площадь нового вольера для Симбы составляет 6000 квадратных метров. Там есть бассейн для купания, платформа для подвижных игр и специальный блок для медицинских процедур. У Евы условия поскромнее — территория в 2500 квадратных метров, но пруд и платформа для лазания тоже имеются, сообщает «Полит74».

Напомним, что в марте 2020 года львенка Симбу, доведенного до истощения, активисты забрали у пляжного фотографа из Дагестана. На тот момент он даже не мог передвигаться из-за перебитых лап. От Евы, родившейся в передвижном зоопарке, отказалась мать, поэтому хищника передали в местный приют, где ее выходил челябинский ветеринар Карен Даллакян.

Ранее ФАН рассказал, как сотрудники приморского центра спасения животных «Тигр» борются за жизнь ежика, который случайно угодил под газонокосилку на одном из дачных участков в Хабаровском крае.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Львенка Симбу и леопарда Еву переправили из Челябинска в Танзанию
ветеринар вольер львенкок
Комментировать