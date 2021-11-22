Львенка Симбу и леопарда Еву переправили из Челябинска в Танзанию

Челябинск, 22 ноября. Сотрудникам местного фонда «Спаси меня» удалось организовать переезд львенка и леопарда в реабилитационный центр.

Благодаря финансовой помощи со стороны Русской медной компании (РМК) львенка Симбу и леопарда Еву успешно переправили в Танзанию. Подобная операция с дикими животными стала первой в России. Площадь нового вольера для Симбы составляет 6000 квадратных метров. Там есть бассейн для купания, платформа для подвижных игр и специальный блок для медицинских процедур. У Евы условия поскромнее — территория в 2500 квадратных метров, но пруд и платформа для лазания тоже имеются, сообщает «Полит74».

Напомним, что в марте 2020 года львенка Симбу, доведенного до истощения, активисты забрали у пляжного фотографа из Дагестана. На тот момент он даже не мог передвигаться из-за перебитых лап. От Евы, родившейся в передвижном зоопарке, отказалась мать, поэтому хищника передали в местный приют, где ее выходил челябинский ветеринар Карен Даллакян.

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