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Коммунист Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности по решению комиссии Госдумы

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 16:19
Политика
Коммунист Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности по решению комиссии Госдумы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 22 ноября. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Согласие Госдумы на лишение Рашкина неприкосновенности еще не означает, что депутат потеряет мандат, отметил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Однако если по завершению предварительного расследования возникнет необходимость передачи уголовного дела в суд, генпрокурор вновь обратится в ГД для лишения мандата, объяснил он.

Ранее стало известно, что Рашкин признался в убийстве дикого лося, который был обнаружен правоохранителями в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео коммунист опубликовал на своем YouTube-канале.

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