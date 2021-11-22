Коммунист Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности по решению комиссии Госдумы

Москва, 22 ноября. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам приняла решение о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина.

Согласие Госдумы на лишение Рашкина неприкосновенности еще не означает, что депутат потеряет мандат, отметил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Однако если по завершению предварительного расследования возникнет необходимость передачи уголовного дела в суд, генпрокурор вновь обратится в ГД для лишения мандата, объяснил он.

Ранее стало известно, что Рашкин признался в убийстве дикого лося, который был обнаружен правоохранителями в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео коммунист опубликовал на своем YouTube-канале.