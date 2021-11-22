Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на олимпиаде по астрономии

Москва, 22 ноября. Школьники из России установили абсолютный рекорд на 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Колумбии.

Первенство состояло из пяти туров, в том числе теоретического, командного и обработки солнечных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая перемена».

«По результатам Олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что абсолютным победителем стал Максим Пермяков из лицея для одаренных детей Республики Мордовия. Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной и Данила Шкиндеров. Серебряным призером стал Андрей Ажакин.

Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в городе Богота в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды (каждая страна могла привезти две команды: основную и гостевую).

Российские школьники ранее завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Всего на олимпиаде были представлены сборные 19 стран.