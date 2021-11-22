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Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на олимпиаде по астрономии

Общество
Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на олимпиаде по астрономии
pixabay.com

Москва, 22 ноября. Школьники из России установили абсолютный рекорд на 14-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Колумбии.

Первенство состояло из пяти туров, в том числе теоретического, командного и обработки солнечных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая перемена».

«По результатам Олимпиады командой России был установлен своеобразный рекорд: суммарно было завоевано восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило ей неофициальное первое место среди команд-участниц», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что абсолютным победителем стал Максим Пермяков из лицея для одаренных детей Республики Мордовия. Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной и Данила Шкиндеров. Серебряным призером стал Андрей Ажакин.

Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA 2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в городе Богота в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды (каждая страна могла привезти две команды: основную и гостевую).

Российские школьники ранее завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Всего на олимпиаде были представлены сборные 19 стран.

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