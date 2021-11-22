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Массовая истерия могла привести к охоте на Салемских ведьм в XVII веке

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 16:16
Общество
Массовая истерия могла привести к охоте на Салемских ведьм в XVII веке
wikipedia.org  /  SalemPuritan / CC BY-SA 4.0

Салем, 22 ноября. Гонения Салемских ведьм в США в XVII столетии привлекали внимание историков на протяжении всего времени. Во многом американские ведовские процессы могли предопределить и дальнейшую судьбу государства.

Беспричинные обвинения в преступлениях и жестокий финал ознаменовали 1692 и 1693 год в США. За это время были казнены более 200 человек, обвиненные в колдовстве. По мнению специалистов, самой вероятной причиной начала судов над ведьмами могла стать массовая истерия или коллективное навязчивое поведение. При этом эксперты полагают, что многие из «симптомов», продемонстрированные обвинителями в суде, были сфальсифицированы. У обвиненных могло и не быть видений и припадков, но религиозное общество того времени охватывал иррациональный страх, не требующий реальных доказательств, передает Planet Today.

Еще одна теория гласит, что на ведовские процессы мог повлиять климат. Идея предполагает, что неурожаи и дефицит продовольствия, возникшие из-за холодной погоды, вызывали у людей раздражительность. В итоге они начали искать виноватых в своих бедах. В данном случае «виноватыми» стали «ведьмы».

Массовая истерия могла привести к охоте на Салемских ведьм в XVII веке
publicdomainpictures.net /

Также некоторые историки заявляют, что гонения были специально организованы с целью политического и религиозного подавления несогласных с пуританской властью средневековой Америки.

Специалист по средневековой латинской литературе, профессор Паоло Кьеза нашел упоминание Америки в миланской хронике, которая была написана до мореплавателя Христофора Колумба.

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