Новый альбом Oxxxymiron выйдет 1 декабря

Москва, 22 ноября. Рэпер Oxxxymiron анонсировал выход нового альбома. Исполнитель сообщил, что сборник треков будет доступен для прослушивания уже 1 декабря.

Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, опубликовал сообщение с анонсом нового альбома в Instagram. Исполнитель назвал только дату релиза, оставив в тайне детали. Как будет называться сборник, пока не известно.

Поклонники тут же отреагировали на пост кумира в комментариях, заявив, что эта новость стала лучшей за день.

«Я знал, что мы не останемся с одним микстейпом!»; «Хорошо, что год указал»; «Жила не зря все это время»; «Жду больше, чем Нового года!» — высказались подписчики Oxxxymiron.

Среди поклонников творчества рэпера нашлись и те, кто пошутил над выходом альбома. Они попросили исполнителя помнить, что второго удара не переживут, намекая на выход микстейпа «Смутное время». Слушатели ждали новую пластинку, а получили сборник из 35 треков, в который вошли всего два новых.

Oxxxymiron эффектно сообщил о перезапуске карьеры 1 ноября. Спустя несколько лет молчания он выпустил трек-исповедь «Кто убил Марка?», в котором рассказал, что с ним происходило последние десять лет.