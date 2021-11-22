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Новый альбом Oxxxymiron выйдет 1 декабря

Общество
Новый альбом Oxxxymiron выйдет 1 декабря
flickr.com  /  X

Москва, 22 ноября. Рэпер Oxxxymiron анонсировал выход нового альбома. Исполнитель сообщил, что сборник треков будет доступен для прослушивания уже 1 декабря.

Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, опубликовал сообщение с анонсом нового альбома в Instagram. Исполнитель назвал только дату релиза, оставив в тайне детали. Как будет называться сборник, пока не известно.

Поклонники тут же отреагировали на пост кумира в комментариях, заявив, что эта новость стала лучшей за день.

«Я знал, что мы не останемся с одним микстейпом!»;

«Хорошо, что год указал»;

«Жила не зря все это время»;

«Жду больше, чем Нового года!» — высказались подписчики Oxxxymiron.

Среди поклонников творчества рэпера нашлись и те, кто пошутил над выходом альбома. Они попросили исполнителя помнить, что второго удара не переживут, намекая на выход микстейпа «Смутное время». Слушатели ждали новую пластинку, а получили сборник из 35 треков, в который вошли всего два новых.

Oxxxymiron эффектно сообщил о перезапуске карьеры 1 ноября. Спустя несколько лет молчания он выпустил трек-исповедь «Кто убил Марка?», в котором рассказал, что с ним происходило последние десять лет.

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альбом рэпер oxxxymiron
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