Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 17:42
17:41
Общество
Маркетолог Григорьев о запуске «VK Знакомства»: Facebook создает метавселенную, VK тоже не стоит на месте
17:37
Происшествия
Россия передала Ливану спутниковые снимки с места взрыва в Бейруте
17:37
Происшествия
Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека
17:36
Экономика
Аренда квартир в Петербурге осенью стала дороже на 10%
17:35
Происшествия
Экс-замначальника жилищного отдела мэрии Краснодара обвинили во взяточничестве
17:34
Армия
Капитан 1-го ранга Курдин назвал «ерундой» версию о столкновении «Курска» с подлодкой НАТО
17:34
Общество
Актриса случайно заметила скрытую камеру в женском туалете здания ГИТИСа
17:33
Общество
В Самаре реконструируют цирк, лишенный статуса культурного наследия
17:32
Происшествия
В Ленинградской области автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожных путях
17:31
Общество
Невролог Штерн назвала бледность и усталость признаками дефицита витаминов группы B
Все новости

Kia анонсировала дебют кроссовера Niro в ноябре

Экономика
Kia анонсировала дебют кроссовера Niro в ноябре
twitter.com  /  @CarbuyerUK

Сеул, 22 ноября. Автопроизводитель Kia опубликовал первые тизеры обновленного кроссовера Niro. Уже 25 ноября на выставке Mobility Show в Корее покажут три модификации — с гибридной, плагин-гибридной и полностью электрической силовой установкой, сообщает портал «Автоновости дня».

Создатели во многом повторили концепцию шоу-кара HabaNiro, который был представлен два года назад. Одной из наиболее выдающихся деталей станут новые элементы дневных ходовых огней и фонари — бумеранги на задних стойках.

Внутреннее устройство автомобиля также было переработано дизайнерами Kia. Основной акцент приходится на ассиметричную цифровую приборную панель. В компании заявили, что при проектировании руководствовались принципом «разумного восторга» (Joy for Reason).

Kia ранее модернизировала флагманский кроссовер Telluride. Обновления коснулись преимущественно внешнего оформления и дизайнерских решений.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Kia анонсировала дебют кроссовера Niro в ноябре
kia автомобили кроссовер авторынок kia niro
Комментировать