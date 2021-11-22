Kia анонсировала дебют кроссовера Niro в ноябре

Сеул, 22 ноября. Автопроизводитель Kia опубликовал первые тизеры обновленного кроссовера Niro. Уже 25 ноября на выставке Mobility Show в Корее покажут три модификации — с гибридной, плагин-гибридной и полностью электрической силовой установкой, сообщает портал «Автоновости дня».

Создатели во многом повторили концепцию шоу-кара HabaNiro, который был представлен два года назад. Одной из наиболее выдающихся деталей станут новые элементы дневных ходовых огней и фонари — бумеранги на задних стойках.

Внутреннее устройство автомобиля также было переработано дизайнерами Kia. Основной акцент приходится на ассиметричную цифровую приборную панель. В компании заявили, что при проектировании руководствовались принципом «разумного восторга» (Joy for Reason).

Kia ранее модернизировала флагманский кроссовер Telluride. Обновления коснулись преимущественно внешнего оформления и дизайнерских решений.