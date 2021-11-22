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Югра стала одним из лидеров среди регионов России по уровню зарплаты
Экономика
Югра стала одним из лидеров среди регионов России по уровню зарплаты
pixabay.com  / 

Сургут, 22 ноября. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из девяти российских регионов, где каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц. Югра находится на восьмом месте рейтинга. Доля граждан с зарплатой свыше 100 тысяч рублей в месяц составляет 22,4%. Диапазон самых распространенных зарплат в регионе — от 40 тысяч до 90 тысяч рублей, сообщает портал Ugra-news.

Первое место в рейтинге занял Чукотский автономный округ. Там доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 46,2% при диапазоне распространенных зарплат от 61 до 155 тысяч рублей. Москва в этом списке на пятом месте. Доля москвичей с зарплатой более 100 рублей в месяц составляет 29,8%. Диапазон распространенных зарплат в столице — от 41 до 117 тысяч рублей.

Можно также отметить, что в топ российских городов по уровню зарплат входят Сургут и Ханты-Мансийск, располагаясь на пятом и шестом местах соответственно. Нижневартовск в этом списке занимает 14-ю позицию.

Ранее ФАН приводил данные Росстата по уровню безработицы в России. Он достиг минимального значения за последние два года и составляет 4,4%.

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хмао зарплата рейтинг югра регионы россии диапазон
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