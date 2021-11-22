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Центральноафриканцы выступили против задержания министра животноводства Хасана Буба

Весь мир
Центральноафриканцы выступили против задержания министра животноводства Хасана Буба
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 22 ноября. Центральноафриканцы организовали мирный марш в столице, чтобы поддержать задержанного правоохранителями министра животноводства Хасана Буба.

Люди призвали правительство как можно скорее освободить главу ведомства, поскольку не нашли весомых аргументов для ареста. По их словам, Буба — человек мира, устанавливающий порядок в стране, поэтому задержание несправедливая мера.

Кроме того, жители ЦАР не поняли, по какой именно причине чиновника обвинили в преступлениях против граждан, совершенных в составе группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Центральноафриканцы задались вопросом, почему Специальный уголовный суд так и не выдал ордера на арест лидеров радикалов, в частности на главарей «Центральноафриканского патриотического движения» (MPC) Махамата аль-Хатима и UPC Али Дарасса, и не распорядился задержать их в Чаде.

Полицейские арестовали министра Буба 20 ноября, когда он выходил из собственного офиса. Предварительно, за тайную связь с бывшими соратниками по группировке.

«Арест Хасана Буба — громкое послание другим бандитам, которые все еще верят в собственную безнаказанность и считают, что им удастся скрыться от правосудия», — сообщало издание Radio Lengo Songo.

Ранее граждане ЦАР собрались рядом со Специальным уголовным судом с требованием арестовать главаря UPC Али Дарассу за убийства невинных людей, несмотря на объявленный правительством режим прекращения огня.

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