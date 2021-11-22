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Apple объявила отзывную кампанию iPhone 12 в России

Технологии
Apple объявила отзывную кампанию iPhone 12 в России
apple.com  /  Apple Inc.

Купертино, 22 ноября. Американская корпорация Apple запустила программу отзыва iPhone 12 из-за дефекта. Оказалось, что у смартфонов есть проблемы со звуком.

«Яблочная» компания начала принимать гаджеты с дефектом звука. Первыми проблему обнаружили жители ОАЭ. Согласно официальному заявлению, неполадка есть у небольшого количества проданных iPhone 12 и 12 Pro. Страница с уведомлением о запуске отзывной кампании появилась в том числе в России.

Дефект звука мог появиться из-за отказа компонента в модуле приемника. Неполадка может быть в устройствах, выпущенных в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Отзывная кампания не распространяется на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, пишет издание AppleInsider.

Apple сообщила ранее, что готовится к выпуску собственного беспилотного автомобиля. Предполагается, что транспортное средство соберут только в 2025 году.

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apple смартфон звук iPhone 12
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