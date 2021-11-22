Мусоровоз опрокинулся на трассе в Ленобласти

На территории Всеволожска по неизвестной причине в ДТП попал мусоровоз. Вследствие инцидента все отходы вывалились на дорогу.

Видео с места аварии снял очевидец. По его словам, транспорт повредился «нехиленько»: машина оказалась на боку, лобовое стекло отсутствовало.

«Лежит вообще красивенько! Повылетало все, даже магнитола изнутри», — комментирует происходящее автор видео.

Официальная причина аварии пока неизвестна, информация о пострадавших не поступала. Очевидец предположил несколько версий произошедшего.

«Походу вы по гололеду проехали. Хотя, дорога сухая, ничего не видно. Возможно, кто-то подрезал», — рассуждает мужчина.

Несколько дней назад местный комитет эконадзора выявил десять незаконных мусоровозов. Таким образом ведомство пресекало нерегламентированную перевозку отходов.