Кот помешал обсуждению политической повестки Грузии в студии телекомпании «Кавкасия»

Тбилиси, 22 ноября. Видео с запрыгнувшим на стол котом во время прямого эфира грузинской телекомпании «Кавкасия» распространилось в соцсетях.

Животное прервало разговор между ведущим передачи Давидом Акубардия и политиком Гедеваном Попхадзе, которые обсуждали ситуацию в Грузии. Гость студии погладил кота, а его собеседник вынужден был сменить тему беседы.

«Какуца, спустись со стола», — обратился ведущий к коту.

Однако животное никак не отреагировало на просьбу. Тогда Акубардия обратился к ассистентке за помощью. После короткого перерыва передача продолжилась в обычном режиме.

Ранее стало известно, что неизвестные совершили нападение на офис партии «Единое национальное движение», которую основал экс-президент Грузии Михаила Саакашвили. На место инцидента прибыли сотрудники полиции.