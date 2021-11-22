Экс-солистка группы «Мираж» Суханкина поделилась историей похудения на 30 килограмм

Москва, 22 ноября. Певица Маргарита Суханкина похвасталась постройневшей фигурой в эфире канала НТВ. Исполнительница призналась, как ей удалось сбросить лишний вес спустя годы неудачных диет.

Суханкина несколько лет выбирала стиль oversize, чтобы скрыть лишние килограммы под одеждой. Долгое время ей не удавалось наладить питание: звезда жестко ограничивала себя в еде, но за диетами следовали срывы. Лишь недавно артистка нашла способ похудеть.

Суханкина появилась в студии шоу «Звезды сошлись», где продемонстрировала изменения во внешности. Артистка призналась, что с трудом похудела на 30 килограмм за десять месяцев.

«Было почти 100 килограммов. Я прошла все диеты. Я склонна к полноте и всю жизнь пыталась держать себя в руках. «Кремлевская диета», раздельное питание, эти продукты ешь, эти не ешь, зеленое и красное отдельно, до 18:00, после 18:00. Все это я пробовала, выдерживала, до 40 лет это помогало похудеть», — поделилась артистка своей историей.

НТВ / Prt Scr / «Звезды сошлись»

Несмотря на диеты, Суханкиной удалось сбросить вес лишь благодаря операции. Эту идею артистке подсказал комик Александр Морозов, который избавился от лишних килограммов после шунтирования желудка. По словам артистки, многие знакомые перестали узнавать ее на улицах после похудения, передает «Вечерняя Москва».

Оперная певица Мария Максакова также решила избавиться от лишних килограммов. Артистка призналась, что согласилась на «радикальные» методы, чтобы похудеть ради контракта.