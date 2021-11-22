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Суд вынес приговор жителям Брянской области за организацию азартных игр
Происшествия
Суд вынес приговор жителям Брянской области за организацию азартных игр
pixabay.com  / 

Брянск, 22 ноября. В суде Брянской области прошли слушания по делу о незаконном проведении азартных игр в интернете.

В ходе слушаний суд счел доказанной версию следствия, согласно которой двое жителей города Клинцы Брянской области с октября 2019 года по март 2020 года через интернет проводили азартные игры, получая незаконный доход, сообщает РИА «Стрела».

Каждого из обвиняемых суд приговорил к одному году лишения свободы условно, назначив им по девять месяцев испытательного срока. Отмечается, что приговор в законную силу пока еще не вступил, поэтому сторона защиты имеет шанс его обжаловать.

Ранее ФАН сообщал о судебном решении по уголовному делу в отношении жительницы Брянска, которая в результате незаконной организации азартных игр обогатилась на сумму свыше 63 миллиардов рублей.

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