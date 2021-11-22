Парламентарий Константинов: условия для Крымской весны создали еще 30 лет назад

Симферополь, 22 ноября. Условия для воссоединения Крымского полуострова с Россией были созданы 30 лет назад принятием республиканского закона о референдуме, рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.

Соответствующий закон был принят 22 ноября 1991 года в Верховном совете Крыма. Константинов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в то время в условиях стремительного распада союзного государства, люди стремились создать условия, чтобы жители полуострова сами определялись со статусом Крыма.

«В политическом потоке первой половины 90-х нам удалось четко и демократично выразить свою политическую волю, но не получилось реализовать ее. Но следующему поколению крымчан выпало на долю воплотить крымскую мечту о возвращении в Россию», — подчеркнул Константинов.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Помимо этого, глава крымского парламента добавил, что не будь закона о референдуме 1991 года, не было бы референдума в 2014 году.

«Нам следует помнить и чтить не только события Крымской весны, но и долгую, изнурительную политическую работу, которая была проделана нашими предшественниками», — заключил Константинов.

Президент Болгарии Румен Радев также назвал полуостров Крым российским. Он ответил на комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал мнение Радаева ударом по дружеским отношениям между странами, сообщала Национальная служба новостей.

Ранее ведущий Андрей Норкин двумя словами про Крым остановил очередной спор из-за Украины в прямом эфире общественно-политического ток-шоу «Место встречи». Поводом для оживленной дискуссии стало поведение украинских артистов.