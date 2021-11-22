Бывший премьер Израиля Нетаньяху встретился с ключевым свидетелем в суде

Тель-Авив, 22 ноября. Иерусалимский окружной суд в рамках антикоррупционного дела, возбужденного в отношении Биньямина Нетаньяху, допросил Нира Хефеца. Мужчина был пресс-секретарем и близким помощником бывшего премьер-министра Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Экс-глава израильского кабмина улыбался под своей черной маской на лице, когда вошел в зал суда. В рамках этого заседания политик выслушал показания экс-главы своей пресс-службы.

«Нетаньяху уделяет средствам массовой информации столько же внимания и времени, сколько вопросам безопасности», — заявил Хефец в суде.

Нынешний свидетель входил в число приближенных Нетаньяху, именно поэтому его показания так важны. Бывший пресс-секретарь рассказал о своей работе под началом экс-премьера, в том числе сообщил, как происходило назначение главы израильского минсвязи и какую роль в нем сыграл медиамагнат Шауль Элович.

«Элович фактически представил список Нетаньяху и сказал, что тот (Нетаньяху — Прим. ред.) должен быть первым в списке кандидатов. На втором месте числился Цаки Ханегби, а третьим предлагалось рассмотреть Ювала Стейница», — сказал бывший пресс-секретарь главы израильского кабмина.

В конце концов, Биньямин Нетаньяху назначил самого себя на должность министра связи, сменив Гилада Эрдана, который перешел в министерство внутренних дел (МВД).

Интерес Шауля Эловича к претенденту на должность в надзорном ведомстве был связан с бизнесом. В тот момент предприниматель занимался слиянием своей коммуникационной фирмы Bezeq с компанией Yes, оказывающей услуги в области спутникового телевидения. Министерство связи могло помешать этой сделке.

«Дело 4000»

Нир Хефец давал показания в ходе рассмотрения «Дела 4000», в рамках которого Биньямина Нетаньху обвиняют в злоупотреблениях полномочиями.

Бывший премьер-министр покровительствовал Шаулю Эловичу в обмен на положительные публикации о себе на новостном портале Walla, который входит в структуру холдинга Bezeq.

Nir Hefetz, a former spokesman for Netanyahu, flipped and finally testified about Bibi's corruption in court just now.



We're rolling. ???? https://t.co/o28cCkbldL — Eric Garland (@ericgarland) November 22, 2021

По словам бывшего пресс-секретаря Биньямина Нетаньяху, его патрон понимал противозаконный характер намерений владельца Bezeq.

Однажды магнат передал политику бумаги о необходимости подписания документов о слиянии его компании с Yes до выборов. Дата была связана с истечением срока действия решения антимонопольного органа, который ранее одобрил эту сделку.

«Я не хотел этого делать. Я не разбирался в вопросах регулирования подобных отношений, но Элович заверил, что все чисто и вся информация доступна в поисковой системе», — признался Хефец.

Получив послание от предпринимателя, Нетаньяху его разорвал, а потом позвонил своему помощнику и попросил о встрече с Эловичем.

Уголовное преследование

В рамках «Дела 4000» уже были заслушаны показания бывшего редактора портала Walla Илана Иешуа. Он признался, что владелец Bezeq позволял Биньямину Нетаньяху влиять на информационную политику новостного ресурса с тем, чтобы рассказывать о деятельности кабмина в положительном ключе.

Netanyahu trial resumes after three-month delay - The Jerusalem Post https://t.co/oV947dgYv7 — A Sick Privileged Parasitic Cowering Bully Troll? (@JClickbaited) September 14, 2021

Похожие обвинения в коррупции бывшему премьер-министру Израиля предъявлены в рамках еще двух уголовных производств.

В материалах «Дела 2000» экс-главе израильского кабмина инкриминируется покровительство газете «Едиот ахронот» («Последние новости») — якобы Нетаньяху участвовал в давлении на конкурирующие издания.

Кроме того, политик проходит по «Делу 1000», в рамках которого его подозревают в получении подарков на сумму более 280 тысяч долларов.

Биньямин Нетаньяху стал первым премьер-министром в Израиле, против которого были выдвинуты уголовные обвинения еще во время исполнения им служебных обязанностей на посту главы кабмина.

Сам подсудимый свою вину не признает. Он называет судебные дела политическим преследованием. Сторонники Нетаньяху считают возбужденные уголовные дела охотой на ведьм, в то время как его противники называют их «торжеством закона над серьезной коррупцией, в которой погряз Израиль».