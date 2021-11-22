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Спорт
Непомнящий считает, что «Зенит» не испытает проблем в матче ЛЧ с «Мальме»
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Непомнящий считает, что «Зенит» не испытает проблем в матче ЛЧ с «Мальме»

Спорт
Непомнящий считает, что «Зенит» не испытает проблем в матче ЛЧ с «Мальме»
fc-baltika.ru  /  Пресс-служба ФК «Балтика».

Москва, 22 ноября. Заслуженный тренер Туркменской ССР Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит».

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий уверен, что петербургский «Зенит» добьется победы в гостевой игре группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальме». Об этом 78-летний специалист рассказал в интервью изданию «Спорт Уик-энд». По мнению Непомнящего, «Зенит» не должен сыграть «ниже своего уровня».

«Я полагаю, что «Зенит» сейчас уверен в своих силах. Конечно, на своем стадионе играть комфортнее, но мне представляется, что и на выезде зенитовцы не будут испытывать проблем», — отметил российский трене.

Матч «Мальме» — «Зенит» пройдет на стадионе «Эледа» 23 ноября. Игра начнется в 23 часа по московскому времени. В прямом эфире пятую встречу клуба из Петербурга в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» завершил первый круг РПЛ победой над «Нижним Новгородом». Матч 15-го тура чемпионата России по футболу проходил на стадионе «Газпром Арена».

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