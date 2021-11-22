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Экономика
Зарплаты жителей Чукотки и Магаданской области стали самыми высокими в России
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Зарплаты жителей Чукотки и Магаданской области стали самыми высокими в России

Экономика
Зарплаты жителей Чукотки и Магаданской области стали самыми высокими в России
ПолитРоссия

Анадырь, 22 ноября. Аналитики РИА Новости провели исследование уровня зарплат в регионах России. Топ-3 по доле высокооплачиваемых работников составили Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

В 13 субъектах как минимум каждый десятый работник ежемесячно получает более 100 тысяч рублей. Их наибольшая доля зафиксирована на Чукотке — свыше 46%. Далее в списке расположились ЯНАО (40,5%), Магаданская область (32,1%), Ненецкий автономный округ и Москва (по 30%).

Работающие в суровом климате специалисты, как правило, заняты на добывающих предприятиях. В свою очередь Москва и Санкт-Петербург (15,2%) являются финансовыми центрами, там располагаются штаб-квартиры крупнейших фирм.

Дагестан и Чечня с показателем 27,5% низкооплачиваемых сотрудников, а также Северная Осетия (27,4%) оказались последними. Официальная статистика свидетельствует, что более четверти работающих там получают менее 15 тысяч рублей в месяц, уточняет «ФедералПресс».

Недавний опрос показал, что 69% россиян испытывают определенные финансовые трудности. Около четверти (24%) респондентов ожидают, что их материальное положение вскоре изменится в лучшую сторону.

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