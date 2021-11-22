Уфолог Уваров рассказал об опасном метеоритно-астероидном потоке

Один раз в 33 миллиона лет наша планета проходит через смертоносный метеоритно-астероидный поток. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Онлайн-журнал Tech Insider ранее опубликовал видео с моделированием гипотетической ситуации с резкой остановкой вращения Земли и всех катастрофических последствий этого.

«Такие гипотетические события могут частично иметь место, но не в полной мере. Как показывает мой личный опыт, Земля — живой космический организм, в существовании которого заинтересованы очень много высокоразвитых цивилизаций. Учитывая это, такой остановки произойти не может. Впрочем, в истории нашей планеты нечто подобное уже происходило», — сказал эксперт.

Валерий Уваров поведал детали катастрофы, которая, по его словам, произошла в далеком прошлом.

«Последнее событие такого рода было связано с падением Азорского планетоида. Это было очень крупное космическое тело. В древних текстах он упоминается как малая планета. Его падение пришлось именно в Азорское мелководье. Причем в момент приближения он шел против направления вращения Земли. Это привело к замедлению вращения планеты. Вследствие этого сначала пошла мощная приливная волна. Судя по останкам морских обитателей, они были выброшены на территорию Африки, преодолев расстояние порядка 500 км», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что такой катаклизм был не единственным в истории нашей планеты.

«Это связано с прохождением Землей через так называемый метеоритно-астероидный поток. Такое случается раз в 33 миллиона лет. Каждый раз этот поток становился причиной гибели всех форм жизни, способных нести зачатки разума», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров предположил, к чему в итоге приведут мощные вспышки на Солнце. По его словам, нарастание активности нашего светила происходит с 1994 года.