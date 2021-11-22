Лавров указал на возможные провокации со стороны Киева в Донбассе с применением Javelin

Москва, 22 ноября. Руководитель МИД России Сергей Лавров не исключил, что Киев пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе.

Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщение о том, что украинские военные впервые применили полученные от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в зоне военного конфликта на юго-востоке страны. Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ПТРК станут «мощным психологическим сдерживающим фактором» для войск ЛДНР.

«Мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных, поток сознания такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что, когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию», — сообщил Лавров.

Ранее политолог Александр Семченко заявил, что Киев с помощью Javelin пытается решить важные для себя задачи. По его словам, применение комплекса связано с попытками руководства страны отвлечь внимание от других проблем.