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Госдума обсудит проект о запрете фильмов со сценами гомосексуальных отношений

Общество
Госдума обсудит проект о запрете фильмов со сценами гомосексуальных отношений
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 22 ноября. Законопроект, который запрещает показ фильмов и сериалов со сценами однополых отношений, планируют рассмотреть в Государственной думе.

Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Он подчеркнул, что россияне имеют право просить государственный регулятор не допускать фильмы с контентом, который эстетически неприятен для их восприятия.

«Дело в том, что здесь не идет речи о притеснениях кого-то. …Я лично не хочу смотреть, я могу попросить, чтобы это не показывали. Кто хочет – может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее, также как и с порнографией», — цитируют словам Милонова РИА Новости.

Парламентарий отметил, что не хотел бы видеть фильмы с подобным содержанием в открытом доступе. Так, по этому вопросу в Госдуме сейчас идет работа.

Как ранее сообщалось, большинство россиян выступили за запрет демонстрации однополых отношений в фильмах. Такое мнение выразили 57% опрошенных специалистами ВЦИОМ.

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Виталий Милонов россия запрет госдума гомосексуальнын отношения
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