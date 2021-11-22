Певица Марина Хлебникова получила сильный ожог век при пожаре в квартире

Москва, 22 ноября. Получившая ожоги при пожаре в квартире Марина Хлебникова находится в реанимации НИИ им. Склифосовского. У певицы серьезно пострадали веки.

В состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой наблюдается положительная динамика. Лечащие врачи уже отключили ее от аппарата искусственной вентиляции легких, но из комы пока решили не выводить. Исполнительница получила сильный ожог век.

«Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова. Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями — ей будет больно смотреть», — рассказал осведомленный источник в медицинских кругах изданию kp.ru.

Хирург Илья Колышев также прокомментировал состояние Марины Хлебниковой. По словам кандидата медицинских наук, в будущем певице может потребоваться пластическая операция, однако утверждать это пока рано. Сначала нужно дождаться, когда ткани на теле певицы заживут и появятся рубцы.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в собственной двухуровневой квартире вечером 18 ноября. Кроме певицы в жилье находились ее родители и дочь.