Датчики для борьбы с пробками тестируют в Москве

Москва, 22 ноября. Проблема пробок в столичном регионе всегда была и остается актуальной. Возможно, сократить их количество помогут специальные датчики. В рамках проекта «Транспортные инновации Москвы» запущено тестирование новой технологии Edge Vision, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Датчики будут собирать информацию о ситуации на дорогах в режиме онлайн. Пока в тестовом режиме их установили на двух перекрестках поселения Московский. На основании полученных данных датчик будет посылать сигнал светофору, и тот сменит цвет. По прогнозам новая технология сможет улучшить ситуацию на дорогах столицы на 25% в обычное время и на 10–20% в час пик.

Ранее ФАН рассказывал о проектировании транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге. Их открытие способно существенно сократить число пробок в городе.