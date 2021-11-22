Омские студенты получат по миллиону рублей

Омск, 22 ноября. Студенты омских колледжей стали победителями по итогам финала всероссийского конкурса «Большая перемена».

По данным пресс-службы министерства образования Омска, из девяти студентов омских колледжей, вышедших в финал конкурса, четверо признаны победителями в разных тематических номинациях, двум из них полагается вознаграждение по миллиону рублей каждому, еще двое получат по 200 тысяч рублей, сообщает «Омск-Информ».

Уточняется, что по миллиону получат Сергей Бобкунов из Омского авиационного колледжа и Дарья Бородулина из Сибирского профессионального колледжа. Студентке музыкально-педагогического колледжа Ренате Абайдуллиной и Владимиру Свирневскому из Омского промышленно-экономического колледжа вручат по 200 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал об успехе школьников из Пермского края, ставших победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 9-х и 11-х классов. Шестерым прикамским ребятам вручили по миллиону рублей.