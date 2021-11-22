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Лукашенко пообещал начать переговоры с Тихановской в случае контактов Путина и Навального

Политика
Лукашенко пообещал начать переговоры с Тихановской в случае контактов Путина и Навального
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 22 ноября. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается вести диалог с лидерами оппозиции, включая экс-кандидата в президенты страны Светланой Тихоновской.

Он не намерен вести переговоры с Тихановской, так как лидеры оппозиции действуют в интересах Запада. Соответствующим заявлением президент поделился в интервью британской вещательной корпорации BBC.

«Я могу параллель провести. Вот как только (глава России Владимир. — Прим. ред.) Путин с (блогером Алексеем. — Прим. ред.) Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры», — подчеркнул Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер назвал Навального продажным человеком. Он уточнил, что российский президент никогда не сядет за стол переговоров с блогером.

Ранее глава республики заявил, что он — пророссийский человек, который не станет этого отрицать. Также Лукашенко напомнил, что он фактически родился под Смоленском и является историком по своему первому образованию.

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белоруссия лукашенко Тихановская
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