Норкин прекратил балаган в прямом эфире «Места встречи» напоминанием о Крыме

Москва, 22 ноября. Очередной спор из-за Украины в прямом эфире общественно-политического ток-шоу «Место встречи» перерос в настоящий балаган. Ведущий Андрей Норкин вернул разговор в конструктивное русло эффектным «крымским трюком».

Поводом для оживленной дискуссии стало поведение украинских артистов. Многие из них «грешат» откровенно русофобскими заявлениями в отношении внешней политики Москвы, но продолжают гастроли по России. Чаще остальных в подобном поведении замечена артистка София Ротару: она неоднократно делала одиозные заявления о Крымском полуострове и даже заявляла, что ждет «возвращения» региона под контроль Киева.

Таких артистов-русофобов, наживающихся на россиянах, следует не допускать на гастроли по Российской Федерации, заявили некоторые эксперты. Одним из «эффективных» способов отсеять нелояльных творческих деятелей в шутку поделился политолог Максим Юсин.

«У них на въезде надо спрашивать: "Кто отравил Скрипалей?"» — предложил эксперт, подняв шум в зале.

Невские Новости / Степан Яцко

Вслед за Юсиным в балагане решили поучаствовать другие гости передачи. Андрей Норкин, увидев, что диалог выходит из конструктивного русла, решил поставить в споре эффектную точку. Ведущий провернул в прямом эфире хитры «крымский трюк», после которого дискуссия сошла на нет.

«Тихо-тихо... Крым наш!» — воскликнул Норкин и продолжил эфир в успокоившейся студии.

Известный шоумен Андрей Норкин нередко делает остроумные и злободневные комментарии по российской и международной повестке. Так, например, в 200-й день рождения классика русской литературы Федора Достоевского ведущий «Места встречи» сравнил футбольное «мастерство» писателя и национальной сборной.