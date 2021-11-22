Певица Рита Дакота рассказала про тяжелый развод и зависимость отца

Москва, 22 ноября. Певица Рита Дакота в эфире передачи «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рассказала о знакомстве с новым возлюбленным Федором Белогаем во время работы над клипом в США, а также вспомнила тяжелый развод и зависимости своего отца. Рита Дакота — одна из самых популярных выпускниц «Фабрики звезд». В те времена многие называли ее российской версией Аврил Лавин за исполнение похожих песен. Однако позднее девушка радикально изменила стиль и стала блогером. В интернете много информации о ее отношениях с певцом Владом Соколовским — участником некогда популярного дуэта «Бис», пишет Teleprogramma.pro. В интервью Утяшевой Рита Дакота подробно рассказала о романе с певцом — как они сыграли свадьбу и вскоре у них появилась дочь Мия. Сначала пара казалась идеальной. Но выяснилось, что артист изменял Дакоте даже во время ее беременности. Узнав об этом, она сразу же подала на развод.

Теперь певица состоит в новых отношениях. С новым возлюбленным Федором Белогаем она познакомилась во время работы над клипом в США.

«Тогда мы поняли, что от судьбы не убежишь», — отметила гостья передачи.

instagram.com / @ritadakota

Рита Дакота рассказала и о тяжелом детстве. Она отметила, что ее дочь должна быть счастливой. Блогер вспомнила, как ее отец боролся с зависимостью от запрещенных веществ и алкоголя. А мать была всем для ребенка.

«Я с папой долго не общалась. Когда случился мой болезненный развод, я боялась, что все воспримут мои последующие песни как хайп. Мне было важно спеть не про любовь, не про отношения. И тогда я решила затронуть свое детство. Мужчины абьюзеры— это уже последствия. Поэтому нужно разобраться, как это случилось. И история про папу — про это», — объяснила звезда.

По словам Дакоты, зависимость у человека может появиться от чего угодно, вплоть до сериалов.

«Это не прожитые эмоции. Он не умеет проживать эти эмоции, поэтому начинает их глушить чем-нибудь. Алкоголь, наркотики, сигареты — что угодно. Это следствие, а не причина. Почему не работают кодировки? Потому что причину не устраняют», — рассказала певица.

Ранее Рита Дакота рассказывала, как тяжело ей было воспитывать дочь.