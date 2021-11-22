Шугалей заявил, что деньги от продажи нефти Ливии уходят за границу

Триполи, 22 ноября. Министерство нефти и газа Ливии объявило о проведении Энергетическо-экономического форума, направленного на привлечение инвестиций в страну. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в связи с этим рассказал об условиях, необходимых для возвращения компаний.

Предстоящее мероприятие анонсировал глава профильного ведомства переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун. В видеообращении, опубликованном в минувшую субботу на сайте госоргана, он сообщил, что саммит состоится в ливийской столице с 23 по 24 ноября.

По словам министра, международный форум является частью усилий руководства страны по продвижению национальной экономики. Обсуждения в первую очередь коснутся нефтяного сектора и восстановления разрушенного многолетним конфликтом хозяйства.

Чиновник выразил надежду на увеличение инвестиций и рост участия в ливийской экономике иностранных компаний. Саммит призван привлечь средства из-за рубежа, в том числе в сферу возобновляемых источников энергии.

Мухаммад Аун отметил, что организацией мероприятия занимается профильное министерство. Национальная нефтяная корпорация (ННК) при этом не имеет отношения к предстоящему форуму. Он объяснил, что между госструктурами в последнее время существуют разногласия.

Чиновник добавил, что с 14 октября глава Совета директоров ННК Мустафа Саналла занимает своей пост незаконно. Указом министра его отстранили от должности в результате многочисленных административных нарушений. Аун и миннефти не поддерживают с ним прямой связи.

Федеральное агентство новостей /

Шугалей считает неучастие ННК и Саналлы, в частности, в работе Энергетическо-экономического форума вполне предсказуемым. Он добавил, что для притока зарубежного капитала необходимо прежде всего сформировать благоприятный инвестиционный климат. Ливия, находящаяся под внешним влиянием, на данный момент далека от этого.

«Никто не будет вкладывать в страну, пока не будет прозрачной экономики», – сказал социолог.

Глава ФЗНЦ выразил сожаление, что ННК играет в развитии государства «очень малую» роль, а нефтяные деньги не работают на Ливию. Это связано с тем, что средства от продажи природных ресурсов «уходят за границу и находятся на счетах зарубежных компаний».

По его словам, проблема заключается в том, что страной управляют группировки, которые контролируются западными спецслужбами.

«Безусловно, сейчас говорить о какой-либо независимости, в том числе и ННК, не приходится», — добавил Максим Шугалей.

Эксперт считает, что будущее экономики зависит от исхода предстоящих президентских выборов, намеченных на 24 декабря. Только принятие соответствующего законодательства поможет создать условия для развития бизнеса.