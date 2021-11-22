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Меркель обращалась к Лукашенко «господин президент» в ходе телефонного разговора

Политика
Меркель обращалась к Лукашенко «господин президент» в ходе телефонного разговора
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Минск, 22 ноября. Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко называла последнего «господин президент». Об этом белорусский лидер сообщил в ходе беседы с помощником Юрием Караевым.

Детали встречи с Караевым передает агентство БелТА. Меркель вела себя подчеркнуто вежливо в беседе с белорусским лидером, когда речь зашла о допуске на границу к месту скопления мигрантов представителей международного сообщества. По наблюдениям Лукашенко, некоторые из западных чиновников приезжали на место кризиса далеко не впервые.

«Европейцы настаивают, и Меркель со мной в разговоре говорила: "Господин Президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН". И прочее. Я говорю: "У нас нет проблем". Но уже вижу: некоторые лица в который раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев», — отметил президент Белоруссии.

Ситуация на белорусско-польской границе из-за беженцев продолжает усугубляться. Как отметил Лукашенко, Минск будет добиваться переправки мигрантов на территорию ФРГ. Также, по словам белорусского политика, он не заинтересован в усугублении непростых отношений с Польшей.

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меркель мигранты белоруссия лукашенко фрг германия
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