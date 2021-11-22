Москва, 22 ноября. Западные государства пытаются довести расследование дела MH17 до приговора не в пользу России. С таким мнением выступил политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал крушение Boeing-777 в 2014 году на Украине, сообщает «ПолитРоссия». Яков Кедми раскрыл нелицеприятную правду о деле MH17 и указал на желание Запада вынести антироссийский приговор.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

«Каждое расследование будут пытаться вести так, чтобы обвинить Россию, а факты никого не интересуют. Но это не означает, что Россия не должна представлять реальные факты, чтоб обличить обвинителей», — пояснил эксперт.

Запад будет вести расследование в такой манере, чтобы возложить всю ответственность за крушение воздушного судна на Москву. А когда фактов будет не хватать, процесс начнут затягивать до бесконечности, уверен Кедми.

Свой комментарий по делу также давала журналистка Юлия Витязева. Она вспомнила о попытках США вмешаться в расследование, указав на некомпетентность Вашингтона в деле крушения MH17. Поводом для сомнений в этом стало происшествие в столице Афганистана, которое раскрыло истинные мотивы американцев.