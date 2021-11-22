Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита лососевых на российском рынке

Москва, 22 ноября. Дефицит лососевых отсутствует на российском рынке. Объемы добычи на Дальнем Востоке составили около 538 тыс. тонн, сообщили в Росрыболовстве.

По информации ведомства, производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тыс. тонн. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, в истории российского промысла это третий результат.

Согласно оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка лососевой икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн. Однако в этом году производство продукта за три квартала превысило этот уровень на 25%.

Как ранее сообщалось, стоимость красной икры в России достигла исторического максимума. Цена деликатеса превысила 5 тысяч рублей за килограмм.