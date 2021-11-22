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Ливийский активист призвал защитить избирком и декабрьские выборы от возможной эскалации

Весь мир
Ливийский активист призвал защитить избирком и декабрьские выборы от возможной эскалации
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 22 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) и процесс по подготовке к президентским и парламентским выборам в Ливии нуждаются в международной защите, считает политический активист и бывший глава Управления СМИ Мухаммад Байо.

Он выразил опасение в связи с возможным давлением, угрозами и применением насилия, с которыми столкнется избирком. Ухудшающуюся ситуацию экс-чиновник объяснил вспышкой конкуренции на фоне ожесточенной борьбы за власть и большим количеством кандидатов в предвыборной гонке.

В связи с этим Мухаммад Байо призвал обеспечить международную защиту ВИК и избирательного процесса. По его словам, это стало необходимо особенно после того, как политические стороны и силовые ведомства начали предпринимать попытки повлиять на ход плебисцита.

Ливийский активист призвал защитить избирком и декабрьские выборы от возможной эскалации
www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Байо уверен, что избирком, несмотря на беспристрастность и профессионализм, не сможет противостоять давлению и угрозам, направленным непосредственно на него. Масштабы опасностей, которые угрожают выборам, как при проведении, так и в случае признания их результатов, нельзя игнорировать.

Вооруженные группировки на прошлой неделе атаковали несколько избирательных участков на западе страны. Национальная комиссия по правам человека в Ливии возложила ответственность за произошедшее на Министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства, которое уполномочено обеспечить безопасность отделений избиркома.

По данным ВИК на понедельник, 22 ноября, число кандидатов на пост главы государства возросло до 61 человека. Накануне неизвестные боевики задержали в Триполи бизнесмена Хасана Татанаки, который намеревался баллотироваться на президентских выборах.

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