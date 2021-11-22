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Госдума предложила снизить максимальный размер ставки по потребительским кредитам от МФО

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 15:36
Экономика
Госдума предложила снизить максимальный размер ставки по потребительским кредитам от МФО
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков совместно с группой депутатов и сенаторов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о снижении ставки потребительского кредита от МФО, пишет KONKURENT.RU.

Инициатива предусматривает снижение с 1% до 0,8% максимального размера ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), сообщает ТАСС.

Также предлагается снизить с 365% до 292% годовых максимальное значение полной стоимости потребкредита (займа) и установить на уровне 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребкредита (займа) сроком до года.

Специалисты Центрального банка РФ после анализа рынка пришли к выводу, что жители России часто не выплачивают микрозаймы. Такая ситуация вынуждает МФО более активно продавать долги коллекторам.

Также регулятор предупредил участников рынка, что практика рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребкредита или займа ухудшает положение клиентов. Кредиторам не следует приобретать долги по рассрочкам от торговых точек и маркетплейсов, приводит INFOX указания ЦБ.

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