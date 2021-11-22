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Иллюзионист Амаяк Акопян вспомнил многогранный талант Нины Руслановой

Общество
Иллюзионист Амаяк Акопян вспомнил многогранный талант Нины Руслановой
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 22 ноября. Фокусник Амаяк Акопян почтил память артистки Нины Руслановой. Иллюзионист вспомнил, что звезда была талантлива не только в кино, но и на музыкальной сцене.

Русланова ушла из жизни 21 ноября за две недели до 76-летия. Иллюзионист Акопян поделился теплыми воспоминаниями об артистке и рассказал о ее многогранном таланте. Фокусник признался, что запомнит Русланову не только как уникальную звезду кино.

«Не все актеры и актрисы способны были выйти на сцену эстрады и так же талантливо и ярко играть и работать, как они это делали в театре и кино. Она принадлежала к той категории актрис, которые блистательно могли работать в театре, в кинематографе [и на эстраде]», — поделился иллюзионист в беседе с телеканалом «360».

Акопян признался, что артистка произвела на него необыкновенное впечатление благодаря выступлениям. Знаменитости познакомились на съемках фильма «Возвращение Будулая».

Александр Панкратов-Черный тоже поделился воспоминаниями о покойной коллеге. Актер сравнил Русланову с Фаиной Раневской и признался, что был удивлен ее талантом.

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актриса русланова акопян
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